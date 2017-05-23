Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить заявление замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова относительно депутата Госдумы Натальи Поклонской, сообщает Газета.Ru
"В случае выявления нарушений российского законодательства просим принять соответствующие меры прокурорского реагирования", — высказался Пискарев.
По его мнению, публичное заявление Шуманова было сделано с целью оказания неправомерного воздействия на Поклонскую в связи с осуществлением ею должностных полномочий.
Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International.
В ответ на это Шуманов заявил, что ему придется "пилить расследование по мадам экс-прокурору".
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