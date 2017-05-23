Глава Минкомсвязи Николай Никифоров в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что правительство РФ приняло решение о выделении 5,5 млрд рублей на подключение всех больниц и поликлиник к скоростному интернету к концу 2018 года.
"На сегодня председателем правительства принято решение о выделении 5,5 млрд рублей для того, чтобы эта работа уже начиналась. Поручение будет выполнено к концу 2018 года", — сказал Никифоров.
Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщал, что финансирование проекта подключения больниц к интернету из госбюджета в 2017 году может составить более 5 млрд рублей.
В своем послании к Федеральному собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил в течение двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны. После Никифоров отчитался, что почти две трети российских больниц уже подключены к интернету.
Комментарии