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Возгорание частного жилого дома и надворных построек произошло в Ленинском районе Барнаула в ночь на вторник, 23 мая, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 00:24. Через 42 минуты пожар был локализован, еще через 15 минут – ликвидирован.
На пожар выезжали 29 сотрудников РСЧС и девять единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 20 человек личного состава и шесть единиц техники.
Комментарии
а это хде?