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В Алтайском крае 95 приусадебных участков по-прежнему остаются в зоне подтопления, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.
В ведомстве подчеркивают, что подтопленных жилых домов больше нет.
Сейчас с последствиями стихии борются 343 человека и 89 единиц техники, в том числе от МЧС России 209 человек, 47 единиц техники.
Напомним, сейчас в регионе начинается вторая волна паводка. Так, накануне утром река Обь в районе Барнаула поднялась уже до уровня 536 сантиметров. В целом, согласно прогнозам специалистов, во время второй волны паводка уровень Оби может достигнуть около шести метров над нулем водомерного столба.
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