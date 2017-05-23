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Правоохранительные органы Великобритании полагают, что взрыв на стадионе "Манчестер-Арена" во время концерта певицы Арианы Гранде мог устроить террорист-смертник. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на Reuters.
По последним данным, 19 человек погибли, более 50 пострадали. ЧП случилось поздно вечером в понедельник, 22 мая. Взрыв прогремел в фойе. Одни свидетели происшествия говорят, что слышали два громких хлопка, другие — один.
В Великобритании введен второй по значимости "серьезный" уровень террористической угрозы, предполагающий вероятность нападения боевиков.
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