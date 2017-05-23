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Большинство депутатов партии Порошенко не хотят вводить визовый режим с РФ

, ИА "Амител"
Продолжение обсуждения визового режима с Россией пройдет 25 мая

​Большинство депутатов фракции "Блок Петра Порошенко" выступили против введения визового режима с Россией. Об этом пишет "Интерфакс".

Как сообщает издание, обсуждение прошло на заседании Верховной рады Украины. Руководитель фракции Алексей Гончаренко отметил, что пока идет обсуждение и никаких решений не принимается. 

Еще раз к обсуждению этого вопроса депутаты могут вернуться 25 мая. Заместитель руководителя фракции уточнил, что во введении визового режима больше минусов.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

23.05.2017 09:29
- гость -

вот дурачки... орут вводите санкции, а визы вводить не хотят...

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