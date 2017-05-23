Большинство депутатов фракции "Блок Петра Порошенко" выступили против введения визового режима с Россией. Об этом пишет "Интерфакс".
Как сообщает издание, обсуждение прошло на заседании Верховной рады Украины. Руководитель фракции Алексей Гончаренко отметил, что пока идет обсуждение и никаких решений не принимается.
Еще раз к обсуждению этого вопроса депутаты могут вернуться 25 мая. Заместитель руководителя фракции уточнил, что во введении визового режима больше минусов.
Комментарии
вот дурачки... орут вводите санкции, а визы вводить не хотят...