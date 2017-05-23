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Вторая волна паводка пришла в Барнаул — к утру вторника, 23 мая, уровень Оби превысил критическую отметку в 540 сантиметров.
По данным регионального Гидрометцентра, в данный момент река находится на уровне 544 сантиметров. За сутки Обь поднялась на восемь сантиметров.
Отметим, что при достижении главной рекой Алтая критического значения в Барнауле начинается подтопление микрорайона Затон.
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В данный момент в краевой столице перекрыта дорога на остров Шубинский.
В целом, согласно прогнозам специалистов, Обь в районе регионального центра может достичь во время второй волны паводка уровня около шести метров над нулем водомерного столба.
Комментарии
ну что? поплыло гумно по речке?
А как это не будет выплат? Это ведь не гуманно- у людей тако горе, тако горе щяс будет.