Вторник, 23 Май, 11:24

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,5
€ 63,17
Brent
$ 51,5
27°
Обь
544см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Более 25 тыс. москвичей поклонились мощам Николая Чудотворца за первый день

, ИА "Амител"
В Москве поклониться мощам Николая Чудотворца можно будет до 12 июля

Фото: livejournal.com

Более 25 тысяч жителей Москвы поклонились в понедельник, 22 мая, мощам святителя Николая в храме Христа Спасителя. Об этом пишет ТАСС. 

Очередь верующих на вход в храм прекратилась только в 21.00, когда храм был закрыт. У людей уходит около пяти минут на то, чтобы поклониться святыне.

Порядка тысячи военных охраняют ковчег с мощами. В Москве поклониться мощам Николая Чудотворца можно будет до 12 июля. Затем святыню доставят в Санкт-Петербург.

Как ранее сообщало  ИА "Амител" ,  мощи привезли в Россию впервые за 930 лет. За это время они никогда не покидали итальянского города Бари. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.05.2017 10:24
- гость -

Они ведь могут ходить поклоняться трупам в морг хоть каждый день. Лишь бы их бородач в платье признать вооон того бомжа "своим" и все, можно не тратится на привоз останков из других стран, а устраивать поклонения каждые выходные в местных моргах.

0  0
23.05.2017 10:33
- гость -

Да стоять в очереди у нас в крови. Помню в восьмидесятые в Питере подошёл к огромной
очереди у магазина "Гостиный двор" с вопросом:"За чем ?" Ответ: "Пока ещё не знаем."

0  0
23.05.2017 10:37
- гость -

Не дешевая затея Кирилла. Дорого обойдется налогоплательщикам возможность взглянуть на 9 ребро святого. Спецсамолет, 10 тысяч добровольцев, следящих за порядком , росгвардия,новые одежды для священников, питание и пр. Этим людям не жалко святого мученника, у которого после смерти изъяли ребро.?.

0  0
23.05.2017 10:37
- гость -


При чем же здесь вера? Если для верующих действительно так важны останки мертвого человека, то размер останков или их количество совершенно точно никакого значения иметь не должны. Святость не завесит от массы ковчега и наличия в нем берцовых и тазовых костей. Подавляющее большинство идет за мощами не ради веры, а ради чуда! Спастись от бесплодия, сохранить семью, перестать пить, заработать денег или просто прикоснуться к мощам, чтобы все плохое в жизни закончилось, а все хорошее началось. У нас по всем опросам народ такой счастливый. Нигде в мире, по-моему, нет такого процента счастья и восторга. Притом, что живут люди бедно, ходят по улицам хмурые, а мата мы слышим больше, чем добрых слов. И цена этому счастью как раз в такие дни становится понятна. Тысячи людей стоят в очереди за чудом от глубокой неустроенности и безнадеги. Они могут даже этого и не осознавать. Но на себя эти люди уже не рассчитывают и надеются, что вот этот красивый ящик с костями сделает их жизнь прекрасной

0  0
23.05.2017 10:43
- гость -

"Тысячи людей, которым надо на работу, идут и сквозь зубы костерят церковь!!!"

"После службы объехал скутеровым ходом Храм Христа Спасителя. Очередь небольшая, метров на 200 (от западных дверей до северных с интервалами).

Приехал домой. ТВ привычно врет про "километровые очереди"." (с)

БЛОГ ПРОТОДИАКОНА АНДРЕЯ КУРАЕВА, 22 мая 2017 г.

0  0
23.05.2017 10:49
- гость -

Путина в очереди не видели? Просил ли он мощи поднять цены на североморскую нефть

0  0
23.05.2017 10:55
- гость -

Так вроде восьмое ребро слева, ближе к сердцу.
Ну вот, 25-и тыс. помог, а вы про сокращение больниц!

0  0
23.05.2017 11:01
- гость -

Извините, а почему теперь такие очереди в ХХС, если мощи и так постоянно хранятся во многих храмах Москвы и Подмосковья?

Мощи Николая Чудотворца в Москве
Вот некоторые из адресов монастырей и храмов столицы, а также ближайшего Подмосковья, где верующие могут поклониться частицам мощей святого:

Свято-Даниловский монастырь

Адрес: Даниловский вал, д.22. м. «Тульская»



Николо-Угрешский монастырь

Адрес: Московская обл., г. Дзержинский, пл. Свт. Николая, д.1, проезд:

м. “Кузьминки”, авт. 470;

м. “Люблино”, авт. 305;

от станции “Люберцы” казанского направления, авт. 20 и 21



Храм Спаса Нерукотворного на Сетуни

Адрес: Рябиновая ул., 18. м. «Кунцевская», авт. 610, ост. «Спасская церковь».



Храм Богоявления Господня города Химки

Адрес: Московская область, г. Химки, ул.Лавочкина, влад. 6.



Храм святителя Николая в Котельниках

Адрес: 1-й Котельнический пер., д.8, м. «Таганская»

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
11:23
Личный самолет Элвиса Пресли с золотой отделкой внутри продадут с молотка 0
11:12
Имущество владельца алтайской фирмы "Альтаир-Агро" выставили на торги 0
11:04
Дональд Трамп поместил записку с желанием в Стену Плача в Иерусалиме 1
10:51
Названы доходы руководителей минимущества Алтайского края 1
10:40
Что известно о взрыве на стадионе в Манчестере? 0
10:33
Вторая волна паводка: подтопленных жилых домов в барнаульском Затоне нет 0
10:24
Стивен Сигал расскажет с телеэкранов, как получить "дальневосточный гектар" 4
10:18
Элементарно, Ватсон: БГЭС сделала должниками героев Конан Дойля 2
10:14
Более 25 тыс. москвичей поклонились мощам Николая Чудотворца за первый день 8
10:02
Почему садоводы выбирают теплицу "Сибирский Агроном"? 3
09:50
Барнаульские дизайнеры разработали бренд для Путинграда. Фото 10
09:42
Общественные туалеты в городе Рубцовске назвали самыми дешевыми в стране 3
09:31
Вторая волна паводка пришла в Барнаул: Обь превысила критическую отметку 2
09:22
Большинство депутатов партии Порошенко не хотят вводить визовый режим с РФ 1
09:12
Бывшая жена Потанина требует от него почти 850 млрд рублей 1
09:04
Заброшенное здание тушили ночью в Барнауле шестеро пожарных 0
09:00
Инновационную печать предлагает барнаульцам компания "Продвижение" 0
08:54
Полиция подозревает смертника во взрыве на стадионе "Манчестер Арена" 0
08:35
Более 90 участков остаются подтопленными в Алтайском крае 0
08:15
Почти час тушили ночной пожар в жилом доме в Барнауле 1
08:00
Проверено на себе: смотрим, удобен ли интернет-магазин DNS Технопоинт 0
07:34
БГЭС: потребуется 1,5 года, чтобы рассчитать корректный норматив на ОДН 4
07:03
Двухэтажную квартиру без ремонта продают в центре Барнаула за 10,5 млн руб. 9
06:32
Какой праздник мы отмечаем 12 июня? 2
06:01
Мужской взгляд: Владимир Ткаченко рассказал о конфликте с бывшей женой 68
05:08
Жара до +35 градусов придет в Алтайский край 23 мая 0
04:01
Смотрим на попугаев-"медвежатников", взламывающих "сейфы" 0
03:01
Правительство выделило 5,5 млрд руб. на подключение больниц к интернету 3
02:01
Чайку просят проверить заявление замглавы Transparency о Поклонской 0
01:01
Яма на дороге продолжает "коллекционировать" ДТП в Барнауле 3
00:14
"Почта России" обслуживала клиентов в Барнауле через решетку в окне 6
23:56
СБУ приказала уничтожить улики и свидетелей гибели "Боинга" - СМИ 5
23:34
Росстат сообщил о падении реальных доходов населения на 7,6% в апреле 7
23:09
Женщина из Перми арендовала необитаемый остров в Тихом океане 0
22:54
Песков прокомментировал оскорбления Маккейна в адрес Путина и Лаврова 0
22:38
Наказание водителям, отказавшимся от проверки на алкоголь, хотят ужесточить 3
22:19
Хоккей, "Ночь музеев" и переименование Барнаула: что обсуждают в соцсетях 0
22:01
Мужчина пытался провезти валюту в женских колготках под свитером 0
21:49
Видеоблогер Саша Спилберг выступила в Госдуме 0
21:24
Толстой предложил оставить образование для отличников платным, но дешевле 1
21:02
Идея канонизации Ермака вызвала настороженность в Барнаульской епархии 0
20:51
Депутаты ГД предлагают штрафовать россиян за анонимный Интернет 1
20:23
Российская молодежь выбирает доход, порядок и стабильность - соцопрос 0
20:01
Несовершеннолетние дети Кадырова за год заработали почти 20 млн рублей 0
19:45
Продюсер Анатолий Чижиков будет в жюри на Шукшинском кинофестивале 0
19:24
Сенатор Пушков считает, что украинцы подвели итог президентства Порошенко 0
19:08
Коротко о главном: Путинград, доходы полисменов и судьба парка "Юбилейный"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 мая
18:47
Штрафовать на 100 тыс. рублей могут разрешить в России за шум по ночам 1
18:23
Петр Порошенко проигнорировал саммит ОЧЭС 0
18:03
"Гослото" ищет жителя Сочи, выигравшего рекордные 364 млн рублей 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.