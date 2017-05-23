Фото: livejournal.com
Более 25 тысяч жителей Москвы поклонились в понедельник, 22 мая, мощам святителя Николая в храме Христа Спасителя. Об этом пишет ТАСС.
Очередь верующих на вход в храм прекратилась только в 21.00, когда храм был закрыт. У людей уходит около пяти минут на то, чтобы поклониться святыне.
Порядка тысячи военных охраняют ковчег с мощами. В Москве поклониться мощам Николая Чудотворца можно будет до 12 июля. Затем святыню доставят в Санкт-Петербург.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , мощи привезли в Россию впервые за 930 лет. За это время они никогда не покидали итальянского города Бари.
Комментарии
Они ведь могут ходить поклоняться трупам в морг хоть каждый день. Лишь бы их бородач в платье признать вооон того бомжа "своим" и все, можно не тратится на привоз останков из других стран, а устраивать поклонения каждые выходные в местных моргах.
Да стоять в очереди у нас в крови. Помню в восьмидесятые в Питере подошёл к огромной
очереди у магазина "Гостиный двор" с вопросом:"За чем ?" Ответ: "Пока ещё не знаем."
Не дешевая затея Кирилла. Дорого обойдется налогоплательщикам возможность взглянуть на 9 ребро святого. Спецсамолет, 10 тысяч добровольцев, следящих за порядком , росгвардия,новые одежды для священников, питание и пр. Этим людям не жалко святого мученника, у которого после смерти изъяли ребро.?.
При чем же здесь вера? Если для верующих действительно так важны останки мертвого человека, то размер останков или их количество совершенно точно никакого значения иметь не должны. Святость не завесит от массы ковчега и наличия в нем берцовых и тазовых костей. Подавляющее большинство идет за мощами не ради веры, а ради чуда! Спастись от бесплодия, сохранить семью, перестать пить, заработать денег или просто прикоснуться к мощам, чтобы все плохое в жизни закончилось, а все хорошее началось. У нас по всем опросам народ такой счастливый. Нигде в мире, по-моему, нет такого процента счастья и восторга. Притом, что живут люди бедно, ходят по улицам хмурые, а мата мы слышим больше, чем добрых слов. И цена этому счастью как раз в такие дни становится понятна. Тысячи людей стоят в очереди за чудом от глубокой неустроенности и безнадеги. Они могут даже этого и не осознавать. Но на себя эти люди уже не рассчитывают и надеются, что вот этот красивый ящик с костями сделает их жизнь прекрасной
"Тысячи людей, которым надо на работу, идут и сквозь зубы костерят церковь!!!"
"После службы объехал скутеровым ходом Храм Христа Спасителя. Очередь небольшая, метров на 200 (от западных дверей до северных с интервалами).
Приехал домой. ТВ привычно врет про "километровые очереди"." (с)
БЛОГ ПРОТОДИАКОНА АНДРЕЯ КУРАЕВА, 22 мая 2017 г.
Путина в очереди не видели? Просил ли он мощи поднять цены на североморскую нефть
Так вроде восьмое ребро слева, ближе к сердцу.
Ну вот, 25-и тыс. помог, а вы про сокращение больниц!
Извините, а почему теперь такие очереди в ХХС, если мощи и так постоянно хранятся во многих храмах Москвы и Подмосковья?
Мощи Николая Чудотворца в Москве
Вот некоторые из адресов монастырей и храмов столицы, а также ближайшего Подмосковья, где верующие могут поклониться частицам мощей святого:
Свято-Даниловский монастырь
Адрес: Даниловский вал, д.22. м. «Тульская»
Николо-Угрешский монастырь
Адрес: Московская обл., г. Дзержинский, пл. Свт. Николая, д.1, проезд:
м. “Кузьминки”, авт. 470;
м. “Люблино”, авт. 305;
от станции “Люберцы” казанского направления, авт. 20 и 21
Храм Спаса Нерукотворного на Сетуни
Адрес: Рябиновая ул., 18. м. «Кунцевская», авт. 610, ост. «Спасская церковь».
Храм Богоявления Господня города Химки
Адрес: Московская область, г. Химки, ул.Лавочкина, влад. 6.
Храм святителя Николая в Котельниках
Адрес: 1-й Котельнический пер., д.8, м. «Таганская»