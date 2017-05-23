Фото: outsidedesigns.us
Росстат составил российский индекс цен на общественные туалеты. Согласно списку, дешевле всего сходить в туалет в двух сибирских городах: иркутском Усть-Илимске, где услуга стоит 4,64 рубля, и Рубцовске Алтайского края, где поход обойдется в 5 рублей.
Как пишет "Русский репортер", ведомство обновляет цифры ежемесячно и подсчитывает показатель почти в 120 городах страны. Данный индекс, предположительно, коррелирует с ценами на общественные услуги и пользование городской средой в целом.
Кроме Рубцовска и Усть-Илимска, самые выгодные цены на "туалетном" рынке также зафиксированы в Махачкале — 5 рублей.
Что касается остальных городов Сибири, то в них уровень цен намного выше. Так, в Новосибирске сходить в общественный туалет стоит 15,52 рубля, в Томске – 18,6 рубля, а в Барнауле – 12,75 рубля. Это дороже, к слову, чем в Красноярске (11,49).
Рейтинг ожидаемо возглавила Москва. Там, чтобы посетить общественный туалет, нужно заплатить 39 рублей. Второе место, к удивлению экспертов, занял город Волхов в Ленинградской области — 30 рублей за услугу. Замыкает тройку Екатеринбург, где средняя цена за туалет — 19,74 рубля.
"Интересно, что по данному индексу можно оценить доступность городской среды для местных жителей. В Москве среднемесячной зарплаты хватит только на 1854 посещения туалета, в Казани — уже почти на 2700 раз, а в Усть-Илимске — на 10 775. Так что богатые города — не обязательно самые удобные для своих жителей", — сообщают составители рейтинга.
Комментарии
Да где они в Рубцовске? Их практически нет.
На вокзале год назад 10 руб. стоило.
все туда
У нас в Рубцовске туалеты в кустах. Там сидят пацаны и собирают деньги за пописать ..Других туалетов нет. Судя по статистике берут по божески.