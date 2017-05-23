Фото: vk.com/dorogobogato.design
Дизайнеры барнаульского бюро "Дорогобогато" разработали бренд для Путинграда — нового названия города, которое предложила для краевой столицы участница праймериз "Единой России" Марина Чаузова.
"Пока в социальных сетях активно обсуждают очередную, казалось бы, глупость о переименовании Барнаула, мы на всякий случай подготовились. Потому как знаем, что живем в городе, где могут воплотиться самые смелые мечты. Итак, добро пожаловать в Путинград!" - сообщается в паблике дизайнеров.
Далее разработчики бренда предлагают ознакомиться с логотипом Путинграда, указателями и новой интерпретацией букв БАРНАУЛ, установленных в Нагорном парке.
Напомним, что на минувшей неделе участница праймериз ЕР Марина Чаузова, претендующая на то, чтобы попасть в список кандидатов от партии власти в гордуму, высказала предложение о переименовании регионального центра.
Она также предположила, что это положительно скажется на развитии города.
Комментарии
идиоты и шутки идиотские
А солнышко понравилось)))
Я думаю, все оформление, что связано с Путинбергом, лучше всего заказывать в студии Артемия Лебедева. будет дорого и безвкусно, как и надо для такого названия.
чиканулись...чтоли воздух отравлен в городе???непойму
Совсем с ума сошли... Какой ещё Путинград? Пусть остаётся Барнаул, вы бы лучше реальные проблемы обсуждали, товарищи граждане, чем тратить время и силы на фигню.
отток жителей из города резко возрастет))
"Де би лянск". Это надежнее, ибо на века.
Ага солнышко практически как у сети в пол города....!!!! В психушке точно день открытых дверей.
Барнаул старый город с многолетней историей. Я так понимаю, Марина Чаузова этим не гордиться. И представите, сколько денег нужно будет потратить на смену названия города, во всех бумагах и т.д. Очень глупая идея.
Герои "Детей Арбата" на полном серьезе обсуждали вопрос - ходит ли Сталин на горшок! Вот еще тема для обсуждений, ведь нонешний ближе к небесам...