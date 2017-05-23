Фото: valuewalk.com
Голливудский актер Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, снимется в ролике канала "Россия 1", где будет получать "дальневосточный гектар". Об этом пишет РИА Новости.
О желании получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке актер интересовался до того, как получил паспорт гражданина России. В ролике пошагово будет показано, как голливудский актер получает землю – от выбора участка до оформления земли в собственность.
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В планах актера – построить на своей земле на Дальнем Востоке многофункциональный спортивный комплекс, где он планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами. Кроме этого, на своем участке он намерен построить международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.
Комментарии
Надеюсь, на русском языке?
Ну, а почему жителям Алтая не получить свой гектар здесь, в крае! Велика Россия, а земли для граждан не хватает?!
почему нельзя, по моему можно, если ещё никогда не получал,и живёшь тут более 3 лет
Почему Сигал? Джеки Чан в ролике про "дальневосточный гектар" смотрелся бы гораздо актуальнее.