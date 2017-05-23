Барнаульская горэлектросеть запустила в ротацию местных радиостанций новые ролики. В основе сюжета известные персонажи Конан Дойля из "Шерлока Холмса" обсуждают долги за электричество.
Среди должников известные персонажи. Так, сэр Баскервиль вынужден есть овсянку холодной, так как ему отключили электричество.
Профессора Мориарти приставы не выпустили за границу.
А миссис Хадсон, домоуправша Шерлока, не платила вовремя за свет и получила пеню под 30% годовых.
Как пояснили в компании, все сценарии соотнесены с реальными мерами, которые Барнаульская горэлектросеть применяет к своим должникам. Так, пеня в размере почти 30% годовых применяется после 91 дня просрочки платежа. Запрет на выезд за границу относится к тем абонентам компании, которые задолжали БГЭС свыше 10 000 рублей. Отключение электричества должнику может производиться энергетиками после двух месяцев неплатежей.
Чтобы избежать неприятных последствий от долгов за электричество, нужно ежемесячно платить за свет до 10-го числа. "Это же элементарно, Ватсон!" — восклицает в конце каждого ролика Холмс.
Комментарии
Вот почему эта организация придумывает карательные меры какие хочет? А когда у людей бытовая техника выходит из строя из-за перепадов, то есть по вине чудо-специалистов этой организации, то они совсем-совсем ни при чём. Это не они! И ведь по закону! не отвечают за это. А закон такой они сами придумали . И опять прошло!. Депутаты, прокуроры, а где ваши-то мозги и совесть? Куда смотрите?
Вы лучше скажите почему они за выдачу справки об отсутствии задолженности берут 300 рублей? Насколько я знаю по закону она бесплатно выдается, но спорить там бесполезно, хорошо хоть не 5000 рублей.