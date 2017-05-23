Фото: barnaul.org
Жилые дома в барнаульском микрорайоне Затон остаются неподтопленными, несмотря на то, что уровень Оби превысил критическую отметку.
"Подтопление жилых домов не зафиксировано. Дорога на остров Шубинский остается перекрытой в районе водопропускных труб. Для движения пешеходов и всех видов автотранспорта функционирует понтонный мост", — сообщили в пресс-центре городской администрации.
Читайте также: Обь в Барнауле во вторую волну паводка может подняться до шести метров
Напомним, что к утру 23 мая уровень Оби в Барнауле составил 544 сантиметра над нулем водомерного столба. Критическая отметка в краевой столице равна 540 сантиметрам.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, при нынешнем уровне воды река выходит из поймы, происходит частичное подтопление прибрежной зоны. В микрорайон Затон выехали сотрудники экстренного ведомства для оказания превентивных мер.
Власти продолжают мониторить ситуацию.
Комментарии