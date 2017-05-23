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Президент США Дональд Трамп стал первым американским лидером, который посетил храм Гроба Господня и Стену Плача в Иерусалиме. Об этом пишет "Лайф".
Как рассказал бывший посол США в Израиле Дан Шапиро, Трамп вошел в историю после посещения святых мест Иерусалима. До него ни один действующий президент не бывал там. Также глава американского государства побывал в старом городе Иерусалима.
Дональд Трамп посетил святые места без сопровождения представителей как израильского, так и палестинского руководства. Он был со своим зятем Джаредом Кушнером и раввином Стены Плача.
Американский лидер написал записку с желанием и положил ее, как и полагается, в Стену Плача. Что именно загадал президент США – неизвестно.
Комментарии
Президент США Дональд Трамп стал первым американским лидером, который посетил храм Гроба Господня и Стену Плача в Иерусалиме.
А Путин вторым после Ельцина. И что?