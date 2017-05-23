Фото: администрация Алтайского края
Имущество владельца обанкроченного предприятия по производству мясной продукции "Альтаир-Агро" Сергея Ножкина выставлено на торги.
Как пишет газета "Коммерсант", финансовый управляющий предпринимателя Андрей Колотилов опубликовал положение о сроках и порядке проведения торгов по реализации имущества, которое находится в залоге у Сбербанка.
Так, в числе активов, которые планируется выставить на продажу, указаны массажер, термокамера, гильотина Magurit, генератор льда, вакуумно-упаковочная машина и др. Стоимость лота, объединяющего это имущество, — 7,4 млн руб. Также в числе реализуемого имущества – автомобиль Porshe Cayenne (по начальной цене 3,6 млн руб.), квартира в Барнауле (3,2 млн руб.) и 100% в ООО "Альтаир-Агро" (2,5 млн руб.).
Процедура реструктуризации долгов в отношении Сергея Ножкина была введена в сентябре 2016 года, процедура реализации имущества должника открыта в марте 2017 года. Иск о признании бизнесмена банкротом подало ПАО "Сбербанк России".
В "Альтаир-Агро" конкурсное производство введено в июне 2016 года. Иск о банкротстве компании подала ПСК "Синергия", которой "Альтаир-Агро" задолжало 794,8 тысячи рублей. Всего на момент введения конкурсного производства задолженность "Альтаир-Агро" перед кредиторами превысила 2,7 миллиарда рублей.
Напомним, имущественный комплекс алтайского предприятия по производству мясной продукции в марте этого года был продан компании "Барнаульский пищевик" за 590 миллионов рублей. Компания получила два свинокомплекса в Ребрихинском районе Алтайского края — в селах Клочки и Паново.
Как сообщил журналистам в ходе пресс-конференции 22 мая вице-премьер правительства Алтайского края Александр Лукьянов, новый владелец планирует инвестировать 400 миллионов рублей и запустить производство 5 тысяч тонн свинины в год.
"Новым собственником был придуман план запуска новых производственных площадок. К концу 2019 года комплекс должен выйти полностью на проектную мощность. Я думаю, что есть одна составляющая, что собственник заинтересован, чтобы проект работал. Мы заинтересованы, чтобы людям платили зарплату и налоговые поступления приходили в Ребрихинский район", — сказал Александр Лукьянов.
Комментарии
вот так, работаешь работаешь, вкладываешь в детищще все. Потом бац,и хапуги предпочитают переотжать, поделить.
Альтаир-агро - года 3-5 назад (может раньше) очнуться бы, посмотреть куда деньги вваливали, просто рекой...такая команда была, все амбициозные, куча ошибок....но предприятие жило, дышало...что стоили только реклама...Капитан Мясо))а праздники, новые года, выезды в горный... А чем черт не шутить...Желаю, чтобы возродилась звезда Альтаир!!!
А ГДЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ ??? ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ? СКОЛЬКО КРАЙ ЗАКОПАЛ ИНВЕСТИЦИЙ?
На это есть компетентные органы...Речь о самом предприятии, о коллективе и былых перспективах.