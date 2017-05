Фото: kinovolna.tv

Личный самолет Lockheed Jetstar певца Элвиса Пресли продадут на аукционе 27 мая. Предварительная оценка транспортного средства составляет от 2 до 3,5 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Издание пишет, что год выпуска самолета — 1962. Внутри все отделано по желанию Пресли: деревянные панели золотого цвета, красные бархатные кресла и красный пушистый ковер.

Смотрите также: Король: лучшие фотографии неподражаемого Элвиса Пресли

Сейчас у транспортного средства имеются не все двигатели. Новому хозяину придется реставрировать покупку. Почти 30 лет самолет не летал. Он хранится на одном из аэродромов штата Нью-Мексико.

Fit for The King! A glimpse inside Elvis's last private jet reveals red velvet seats and shag-pile carpets... https://t.co/XyJ6LYiq1s