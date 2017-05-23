Фото: altai.spravedlivo.ru
Министр имущественных отношений Людмила Сорокина (на фото) задекларировала 1,824 миллиона рублей. В ее собственности имеются две квартиры, половина еще одной квартиры и две погребные ячейки.
Замминистра Ирина Горина в 2016 году заработала 904 тысячи рублей. Она владеет долей в квартире и автомобилем Toyota Corolla. Супруг чиновницы указал доход в размере 301 тысячи рублей. Он, а также несовершеннолетний ребенок Гориной владеют долями в квартире.
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Еще один заместитель министра имущественных отношений региона Татьяна Владимирцева получила в 2016 году 993 тысячи рублей. Она является собственницей квартиры, имеет долю еще в одной квартире, а также обладает долями земельного участка и жилого дома.
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Комментарии
"А вы знаете, что в документе, размещенном на сайте госзакупок, говорится, что «Роснефть» закупает для Ассоциация Вертолетной Индустрии ООО «РН-Аэрокрафт» рюмки для водки по 11 тыс. рублей за штуку, салфетницы по 32 тыс. рублей за штуку, щипцы для сахара по 29 тыс. рублей, щипцы для льда по 36 тыс. рублей, пледы бежевого цвета по 124 тыс. рублей, икорницы по 83 тыс. рублей, вилки по 11 тыс. рублей за штуку, ножи по 12 тыс. рублей, чайные ложечки по 14 тыс. рублей за штуку и другие предметы интерьера и декора.
А в марте компания «Роснефть» разместила тендер на закупку презервативов на сумму 48 млн рублей. В сопроводительных документах указаны требования к продукции, в том числе ее производитель и другие нюансы. Компании Игоря Сечина нужны презервативы фирмы Sico — как классические, так и ребристые, а также Vizit — цветные и ароматизированные, Durex и Contex." (с)
После этого доходы любого чиновника из правительства края кажутся мелкими.