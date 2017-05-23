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Жена президента США Дональда Трампа Меланья отказалась брать его за руку на красной дорожке в международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
На записи видно, как президент тянет руку к жене. Сначала она игнорирует мужа, затем немного ударяет по руке и идет дальше. После этого глава американского государства начинает поправлять галстук.
Как сообщалось ранее, Дональд Трамп прилетел в Израиль из Саудовской Аравии. В Израиле он уже успел побывать в Иерусалиме. Там он прошелся по старому городу, положил записку с желанием в Стену Плача и побывал в храме Гроба Господня.
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