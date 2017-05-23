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Протестующие в Венесуэле сожгли родной дом бывшего президента Уго Чавеса, расположенный в Сабанете (Баринас). Об этом пишет "Коммерсант".
Как сообщается, группа протестующих подожгла строение из мести. Они мстили за убийство 19-летнего студента в Баринасе, в которого попала пуля. Протестующие обвинили в этом национальную боливарианскую гвардию.
Отметим, что в стране после роспуска парламента идут демонстрации. Протестующие требуют прежде всего отставку президента Николаса Мадуро.
Комментарии
дада, протестанты, ага. А рядом католики стояли.
Все не нравящиеся США президенты свергаются в ходе госпереворотов, к которым США не имеет никакого отношения. За исключением тех, которых приходится бомбить. Ну не может это американцам однажды не аукнутся
Россия много денег вбухала в Венесуэлу, опять зря.дeбилы