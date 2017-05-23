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Дом Уго Чавеса сожгли протестанты в Венесуэле

, ИА "Амител"
Дом расположен в Сабанете

Фото: pixabay.com

Протестующие в Венесуэле сожгли родной дом бывшего президента Уго Чавеса, расположенный в Сабанете (Баринас). Об этом пишет "Коммерсант".

Как сообщается, группа протестующих подожгла строение из мести. Они мстили за убийство 19-летнего студента в Баринасе, в которого попала пуля. Протестующие обвинили в этом национальную боливарианскую гвардию.

Отметим, что в стране после роспуска парламента идут демонстрации. Протестующие требуют  прежде всего отставку президента Николаса Мадуро.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

23.05.2017 12:37
- гость -

дада, протестанты, ага. А рядом католики стояли.

0  0
23.05.2017 12:44
гость

Все не нравящиеся США президенты свергаются в ходе госпереворотов, к которым США не имеет никакого отношения. За исключением тех, которых приходится бомбить. Ну не может это американцам однажды не аукнутся

0  0
23.05.2017 12:51
- гость -

Россия много денег вбухала в Венесуэлу, опять зря.дeбилы

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