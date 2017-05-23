60-летний юбилей 24 мая отметит Союз журналистов Алтайского края. К этому событию представители Союза готовят выставку изданий за последние годы. Гостям представят книги, подготовленные и изданные по социально значимым проектам Союза журналистов Алтайского края, а также авторские издания членов Союза.
Среди них такие издания, как "Мир журналистики", "Спешите делать добрые дела", "Журналисты-фронтовики". При участии краевого Союза журналистов издаются журналы "Формат", "Вектор", "Россия многонациональная".
В этом году данный список пополнится: к юбилею издана книга о журналистских династиях Алтайского края — "Все начинается с семьи". В ней собрано 70 публикаций о журналистских династиях, семейных парах и многодетных семьях.
Фото: inform22.ru
Как сообщили в управлении связи и массовых коммуникаций Алтайского края, в честь юбилея состоится награждение членов Союза и юбиляров. В этом году разработана особая форма поощрения — именной портрет "Журналистская признательность". Именные портреты будут вручены на праздновании ряду журналистов, политиков, предпринимателей и общественных деятелей Алтайского края.
Мероприятие в честь юбилея Союза журналистов состоится 24 мая на площадке Издательского дома "Алтапресс".
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