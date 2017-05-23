Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство семей в России живут от зарплаты до зарплаты. Многим приходится занимать у знакомых и родственников, чтобы хоть как-то протянуть до заветной даты, отмеченной жирным фломастером в календаре. Это касается не только людей с небольшим доходом, но и тех, чьи заработки превышают средние по стране.
Зачастую наши потребности и желания не совпадают с нашими возможностями. Сложно удержаться от соблазнов, которыми переполнены магазины. Так и уходят наши деньги "сквозь пальцы".
А не за горами лето: хочется отдохнуть, но при этом не залезть в очередной кредит. Как же быть? Отказывать себе в "маленьких радостях"? Сесть на "голодный паёк"?
Достаточно просто приучить себя четко планировать семейный бюджет. О том, как это грамотно сделать, и пойдет речь в этой статье.
Первое правило — постановка цели
Залогом успеха в любом деле является умение ставить перед собой цель и достигать её. В нашем случае цель – это научиться рационально тратить денежные средства, а также откладывать их, при этом сильно не ограничивая себя.
Планирование
Приучите себя планировать свой бюджет. Получив зарплату, сразу распределите её на несколько статей расходов: оплата коммунальных услуг, бензин, погашение кредитов, продукты и так далее. Не забудьте оставить часть на незапланированные расходы.
Искусство считать свои деньги
Установите себе на телефон мобильное приложение, позволяющее отслеживать и контролировать ваши траты. Обязательно записывайте, сколько и на что потратили, сколько заработали. Это поможет вам в конце месяца провести анализ своих расходов: сколько уходит на еду, ЖКХ, проезд, мобильную связь и т.д., какие траты были лишними. Очень удобным является ещё и то, что перед глазами всегда остаток денежных средств в кошельке (на карточке, вкладе).
Банковский вклад
Если есть цель на что-то накопить, откройте в банке вклад, пусть даже на полгода. Это поможет не потратить те деньги, которые вы отложили, например, на отпуск.
Если к концу месяца у вас остались неистраченные деньги, отложите их, а лучше внесите на счет вклада. Представьте, что вы их тоже потратили.
Дневной лимит
Ещё одним важным моментом является установление дневного лимита по расходам. Сумму денег, отложенных на еду и прочие расходы, делим на количество дней текущего месяца и получаем ту сумму, которую мы можем потратить за один день. Допустим, ваш ежедневный лимит 600 рублей, значит, необходимо постараться уложиться именно в эту сумму.
И напоследок еще несколько полезных советов:
- Постоянно изучайте новые источники дополнительного дохода. Одним из качественных ресурсов по данной тематике является портал https://pamm-trade.com.Там вы найдете большое количество статей на тему заработка и инвестиций. Особенно рекомендуем обратить внимание на статью "Как заработать в интернете", в которой представлено более 40 актуальных способов заработка в сети
- Отправляясь в магазин, составляйте список необходимых продуктов, чтобы не накупить лишнего
- Часто в супермаркетах проводятся различные акции на определенные виды товаров. Воспользуйтесь возможностью приобрести тот же кофе или сахар "про запас" по более выгодной цене
- Не гонитесь за брендом. Высокая цена не всегда является гарантией хорошего качества. Сегодня можно приобрести аналогичный продукт менее известной марки в разы дешевле
- Покупайте только то, что вам действительно нужно.
Теперь вы знаете, как без особого труда научиться планировать свой семейный бюджет, а также обзавестись сбережениями. Имея перед собой цель и соблюдая элементарные правила, вскоре вы поймете, что теперь деньги у вас под контролем.
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