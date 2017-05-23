Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Лето уже совсем близко, а значит, все более актуальным становится вопрос о работе пляжей. Первое место для массового купания граждан в нашем регионе планируют открыть 5 июня.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего в этом году предполагается открыть для купания 67 пляжей. "Это и частные пляжи, и государственные, и места для купания в детских лагерях и на туристических базах", — уточнил собеседник редакции.
Основную массу площадок для купания планируется открыть в нашем регионе в середине июня. Первым заработает пляж "Солнечный". Его открытие, по данным спасателей, запланировано на 5 июня.
Что касается барнаульского городского пляжа и "Водного мира", то здесь ситуация напрямую зависит о того, как будет развиваться вторая волна паводка.
Однако уже известны ориентировочные сроки их запуска — это 20 июня.
Комментарии
желающим давно можно купаться
Тогда же, когда разрешат дышать и жить.