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Жизнь после Боба. Что говорят о продолжении "Твин Пикса" Дэвида Линча?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
На каналах Showtime и ТВ-3 начался показ третьего сезона сериала

Фото: Showtime

Самая ожидаемая премьера десятилетия: на каналах Showtime и ТВ-3, а также на сервисе "Амедиатека" начинается показ третьего сезона сериала "Твин Пикс". Вновь любимые герои во главе с агентом Дейли Купером возвращаются в маленький провинциальный городок, где творятся странные вещи, существует некий черный вигвам, а совы не то, чем кажутся. Уже во вторник, 23 мая, сам режиссер Дэвид Линч вместе со съёмочной группой представит две серии на 70-м Каннском кинофестивале. Показ состоится вне конкурса, но по своей значимости это событие должно стать едва ли не самым главным на киносмотре.

Ожидание, длинной в 25 лет

Показ двух серий (всего в третьем сезоне их должно быть 18) состоялся на российском телевидении в ночь на вторник, 23 мая. В первые часы после того, как четыре серии третьего сезона сериала стали доступны всему миру, рейтинги "Твин Пикса" моментально взлетели до 9,9 балла на сайте imdb. Оно и понятно: фанаты ждали нового сезона 25 лет, с того момента, как Дейли Купер увидел в зеркале отражение Боба — самую мистическую фигуру первого сезона. Линч, который уже десять лет после выхода "Внутренней империи" ушел от большого кино, никогда раньше не снимал неудачных картин. Линч — фигура вполне культовая для мирового кино. Именно про его фильм "Голова-ластик" Стэнли Кубрик говорил, что сожалеет, что не является его режиссером, а "Малхолланд драйв" вообще признан лучшей картиной в 21 веке.

И вот "Твин Пикс": Линч возвращается в мир, который он придумал сам, в котором ему интересно и комфортно. Даже самые жуткие скептики вряд ли рассчитывали, что гениальный режиссер снимет неудачный третий сезон "Твин Пикса", тем более что все лучшие исполнители вновь вернулись к нему сниматься спустя 25 лет. "Твин Пикс" — лучший из миров, созданных Линчем. Именно в него — уютный провинциальный американский городок — каждый из нас мечтал вернуться. Первый сезон вышел в России в 1991 году. Тогда показанный ОРТ первый сезон сериала шокировал телезрителей, еще недавно смотревших из западных сериалов только бразильские. Женщина с поленом, карлики и великаны, загадочный агент Купер, ставший прототипом для акунинского Эраста Фандорина, моментально влюбили в себя миллионы зрителей по всему миру. И возможность вновь вернуться в Твин Пикс — огромная радость для каждого фаната.

Защита от спойлеров

Трудно представить, что Дэвид Линч, у которого до этого не было ни одного плохого фильма, вдруг снимет слабый третий сезон "Твин Пикса". Конечно, за эти 25 лет с момента выхода последней серии, которая шокировала всех, мир и сам Линч сильно изменились. Именно этот режиссер когда-то в 1990 году изменил представление о сериалах, которые он превратил в большой фильм, поделенный просто на несколько частей. Именно к таким образцам, например, можно отнести недавний "Настоящий детектив" или "Молодой папа" Паоло Соррентино. Конечно, новый "Твин Пикс" — не сериал, а 18-часовое полотно, не способное уместиться в рамках кинопоказа в кинотеатре.

Сейчас после четырех первых серий (третий сезон закончится 4 сентября) многие пользователи в интернете уже высказывают свое мнение об увиденном. Конечно, социальная сеть "ВКонтакте" уже создала скрипт, защищающий пользователей от спойлеров на протяжении рабочего дня. Например, на работе люди ругаются, что кто-то случайно обмолвился некоторыми сюжетными линиями нового сезона. А телеканал ТВ-3, мужественно решивший показать всем нам эту красоту, и вовсе уволил актера, дублировавшего персонажа Дэвида Духовны, за лишние слова в фейсбуке.

Мнение критиков

Так, литературный критик, обозреватель "Собеседника" Дмитрий Быков уверен, что феномен "Твин Пикса" во многом зависел действительно от эпохи и к художественному качеству отношения не имел.

"Линч первым доказал, что главное в человеке — не добродетели и не пороки, а бобоустойчивость. Сейчас Боб на наших опять-таки глазах свободно вселяется в большую часть сограждан, в одних задерживается, из других изгоняется (иногда под действием цен, но порой и после самоанализа; никогда под действием убеждения, это тоже важно, — русский человек может переубедить себя только сам). И как с ними жить после Боба — это вопрос. Потому что одни скажут, что им лгали, а другие, как в свое время президент России на Бутовском полигоне, будут только спрашивать: как же это? Правда, теперь им придется спрашивать не с других, а с себя. (И чтобы два раза не губить репутацию, замечу, что многих жителей Украины, да чего там — и Штатов, этот процесс тоже затронет. Вон в Штатах некоторые бывшие трамписты — и тоже на моих глазах — с истинно агент-куперовским ужасом смотрятся в зеркало: и правда, а че это мы?!)", — пишет он на своей странице в фейсбуке.

Обозреватель "Медузы" Егор Москвитин уже написал небольшой текст о своих размышлениях о новых сериях.

"Завязка — многообещающая, но страшная. "Твин Пикс" перестал быть только Твин Пиксом: из драмы про травмированный городок он превратился (возможно, только на время) в сагу о всей Америке разом. Самая большая надежда — и одновременно худшее опасение — подтвердились: Линч и Фрост сняли новый "Твин Пикс" так, будто никаких 26 лет эволюции телевидения, ими же спровоцированной, и не было. Сериал напоминает о том, о чем мы за последние одиннадцать лет, прошедшие с выхода "Внутренней империи" (последнего художественного фильма Дэвида Линча), могли подзабыть. Дэвид Линч — единственный из ныне живущих режиссеров, которому позволено быть совершенно иррациональным (и, следовательно, иррационально совершенным). Всем остальным так или иначе приходится объясняться — за свои интеллектуальные игры, за пресловутый гипертекст, за кругозор", — пишет автор.

 

Что касается американских критиков, увидевших новую работу Линча раньше наших на сутки, то они положительно оценили третий сезон.

"Сериал сохранил способность превращать телевизор в опасный портал, из которого в любой момент может вырваться нечто ужасающее или чудесное", — отмечает Джеймс Понивозик в рецензии для The New York Times.

Он также подчеркивает, что две серии оказались цельным и неразрывным произведением, чего, по его мнению, стоит ждать и от всего сезона."Кстати, не называйте это третьим сезоном. Создатели, Дэвид Линч и Марк Фрост, задумали его как единую 18-часовую работу, и первые две "части", как их называет Showtime, не выглядят отдельными эпизодами", — пишет Понивозик.

Третий сезон будет состоять из 18 эпизодов. В любом случае, как и ожидалось, третий сезон "Твин Пикса" произведет революцию и наверняка останется едва ли не главным событием в массовой культуре этого года.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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