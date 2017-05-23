Социальные проблемы, ЖКХ, налоги — эти темы сегодня главные для алтайского отделения ЛДПР. В том числе с ними партия намерена идти на массовые муниципальные выборы в Алтайском крае. Об этом в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле рассказал недавно избранный координатор регионального отделения ЛДПР в Алтайском крае Дмитрий Ворсин.
Сейчас ЛДПР, по словам Ворсина, активно готовится к муниципальным выборам 10 сентября 2017 года. Одна из главных тем, о которой партия будет говорить перед выборами, — ситуация в сфере ЖКХ.
"У нас огромное количество обращений от жителей. Мы не просто говорим, что начнём наводить порядок в ЖКХ. Нам есть что предложить и по тарифам, и по работе управляющих кампаний, и по вопросам экологии", – рассказал Дмитрий Ворсин.
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Но пока основная задача — найти кандидатов. Дмитрий Ворсин признал, что в партии есть кадровый голод.
"Даже по количеству вакансий на выборах. В некоторых районах членов партии меньше, чем вакансий. Будем выдвигаться везде. Но мы боремся и за качество, и за количество", — подчеркнул он.
Говоря о качестве, он имел в виду критерии для выдвижения от ЛДПР. Главное отличие партии от "Единой России" и "Справедливой России" в этом вопросе: партия не берет на выборы беспартийных. Только тех, кто определенное время состоит в ЛДПР, имеет высшее образование и не имеет судимости.
Прокомментировал он также и свое назначение, и уход с поста предыдущего координатора Евгении Боровиковой.
"Цель любой партии и кандидата – прийти к власти. Евгения Боровикова добилась своей цели – она стала депутатом. И теперь она решила сосредоточиться на депутатской деятельности. К ней огромное количество обращений от жителей", — сказал Ворсин.
Боровикова заняла этот пост два года назад, среди кандидатов был также и Дмитрий Ворсин. По его словам, тогда высший совет посчитал ее более опытной.
"Тогда меня это никоим образом не расстроило. Она действительно была тогда более опытной", — добавил он.
Дмитрий Ворсин подчеркнул, что сейчас фракция ЛДПР в АКЗС самая многочисленная по России — девять депутатов. По итогам выборов в краевой парламент в сентябре 2016 года партия заняла второе место после "Единой России".
Комментарии
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Интересно, что они придумают в этот раз? Туалеты были, Боровикова в казаках была,список можно продолжать до бесконечности и проводилось все, что угодно кроме годных политических мероприятий из области,что в голову взбредет.
Предвижу следующую акцию от ЛДПР , каждому проголосовавшему на выборах за ЛДПР –бутылка «Ворсина» в подарок