Фото: barnaul.org
Власти Барнаула принимают меры по возвращению аллее на проспекте Космонавтов в границах улицы Малахова и проспекта Калинина статуса благоустроенной прогулочной зоны.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, в настоящее время данный вопрос находится на особом контроле администрации краевой столицы. Эту зеленую зону передали на обслуживание подрядной организации МУП "Горзеленхоз".
Уже разработан план комплексного благоустройства указанной территории. В период лета-осени здесь избавятся от аварийных деревьев и поросли, также проведут работы по корчевке пней.
Сейчас подрядчик уже осуществляет покос травы на площади более 230 тысяч квадратных метров.
Затем на территории аллеи установят скамейки, урны и вазоны.
Кроме того, в рамках проекта "Безопасные дороги" будет отремонтирована проезжая часть проспекта Космонавтов.
Комментарии
Интересная идея, Космонавтов давно уже пора привести в надлежащий вид,это просто замечательно, да и аллейку , правда надо поправить.
Аллея там туши свет- без фонаря и пузыря ночью не пройдешь, если Дугину удастяся разобраться в этой ситуации и облагородить проспект,то низкий ему поклон
И с аллей и с первым «Бомжатником» давно надо было что-то сделать, неизвестно куда смотрел Савинцев, но радует,что Дугин взялся за дело и «зрит в корень». Поменьше «Бомжатников» побольше аллей