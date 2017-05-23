Экзотическим предложением назвал глава алтайской "Единой России" Александр Романенко инициативу переименовать Барнаул в Путинберг или Путинград. Такую идею предложила участница предварительного голосования партии Марина Чаузова.
"Наша задача как организаторов – выделить полезные предложения, чтобы на их основе сформировать качественную программу развития Барнаула. Конечно, были озвучены на дебатах и, мягко говоря, экзотические предложения от потенциальных кандидатов. Например, одна из участниц предложила переименовать краевую столицу в честь президента, а другой участник пообещал построить в Барнауле метро. Отмечу, что дебаты – это открытая площадка, где озвучиваются самые разные инициативы. Предложения участников не являются официальной позицией партии", — прокомментировал он.
Напомним, высказывание, которое вновь прославило Барнаул, появилось на свет в субботу, 20 мая. Марина Чаузова, которая принимает участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" в Барнауле, предложила переименовать краевую столицу в Путинберг или Путинград.
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Инициативу активно обсуждают в социальных сетях, пользователи придумали множество вариантов: Алтайград, БарнеоСити, Путин-на-Оби, Санкт-Путинберг другие.
Праймериз состоятся 28 мая. Если Марина Чаузова получит достаточное количество голосов избирателей, она пойдет от партии на выборы в Барнаульскую городскую думу 10 сентября 2017 года. Пиар с "Путингбергом" ей очень на руку.
Комментарии
Надпись на кладбище делают идиоты. Кто не знал бывшее ВДНХ - это кладбище известных жителей города, некоторые погребения оставлены, когда рыли землю, могилы с гробами вскрывали экскаватором.
романенко красавец, не повёлся на простой пиар, а высказал разумную оценку
прочитал в одноклассниках, что это депутаты ЕР предложили, потом разобрался, оказалось, что просто странная женщина.надеюсь услышать нормальные предложения.
По лицу на фотографии ясно, в чем заключается суть предложения, это забавно, не более чем. Но собственно возможность всем принимать участие несет за собой подобные побочные эффекты вроде таких предложений, ну что с нее брать
Тупость одного представителя ЕР показывает сущность всей партии. Туда ведь не с улицы берут.
Путиленд, Путимак и прочее, забавная она женщина, ей бы только волю дать, все бы забрендила. Путину, может и приятно, но перегибать не стоит. Президент у нас один и он не просил называть Барнаул в честь его город, да и город у нас один нет смысла его переименовывать, чтобы все сплошь и рядом были путинчане.Пусть все останется так как есть, а ее энтузиазм пусть и похвален, но нужно направить в правильное русло.
Уже по предложению видно, кто идет на выборы. А эта мадам подумала, сколько будет стоить переименование? Деньги девать некуда?
Ксения явно палку перегнулаНе стоит по отдельным представителям всех судить- была бы партия «Ксений» и все бы судили по одной из Ксений – это было бы неправильно. Так и тут+ праймериз это вольная открытая тема для диалога, люди говорят, что думаю и чувствуют, в этом и заключается открытость данного мероприятия
Путинград или Путинбург будет звучать на весь мир, все будут знать от куда вы, а Барнаул - аул. А, где это, что это за колхоз такой? Алтай, все знают, а Барнаул никто. Даже Алтай с Алтайским краем путают.
Да- идеи то должны быть здравыми- а если они на таком уровне больные. То что будет если изберут.