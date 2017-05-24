2017 год был официально объявлен Годом экологии в России. Мероприятия, приуроченные к этому событию, включают в себя активные меры по лесовосстановлению, закладке новых аллей, парков и скверов в малых и больших населенных пунктах.

Но в Алтайском крае озеленением городов и сел и восстановлением лесных площадей занимаются уже не первый год. Ощутимую пользу в этом деле приносят добровольцы из числа местных жителей, число которых, к слову, с каждым годом все увеличивается.

Помощь в организации мероприятий, а также технику и саженцы активистам предоставляет лесная холдинговая компания "Алтайлес". Курс на поддержку "зеленых" инициатив взят четыре года назад. И, как отмечают в компании, своевременно.

Каменский ЛДК, которых входит в ЛХК "Алтайлес", взял шефство над добровольцами в Тюменцевском и Шелаболихинском районах. Сотрудники предприятия выращивают лесополосу возле села Вылково, уничтоженную много лет назад лесными пожарами и вырубленную во время Великой Отечественной войны.

"Исторически на этом месте рос сосновый лес — островки, отходящие от ленточного бора. Местные жители решили восстановить сосновую полосу, чтобы она, как прежде, обрамляла село Вылково, защищала его от ветров и снега. История этой лесополосы началась еще в 1998 году, и вот уже 19 лет всем миром мы продолжаем выращивать насаждение", — рассказывает исполнительный директор Каменского ЛДК Валерий Логиновский.

Здесь же, в Вылково, активисты облагораживают парк Победы, где в 2015 году первые деревья посадил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

В Шелаболихинском районе, недалеко от села Крутишки, растет десятилетний сосновый лес — тоже на месте вырубленного в годы войны. Пенсионер Владимир Зырянов вместе с учениками Крутишинской средней школы регулярно высаживает здесь маленькие сосны. Затем активисты опахивают посадки, чтобы их не повредил случайный пожар.

В результате Зырянов и его помощники посадили уже 15 га новых лесов, это 45 тысяч деревьев. Прошлым летом в рукотворном лесу уже собирали грибы. Зырянову также помогает Каменский ЛДК: предприятие ежегодно предоставляет активистам посадочную машину, обеспечивает топливо для нарезки борозд под будущие деревья, а также выделяет сеянцы сосны.

Пример создания новых лесов оказался очень заразительным, отмечают в компании и заверяют, что из года в год будут поддерживать самые интересные и полезные инициативы жителей.