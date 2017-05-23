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Жительница Барнаула, работавшая сиделкой у пожилой женщины, получила десять месяцев исправительных работ за кражу ювелирных украшений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Как сообщается, женщина работала сиделкой у пенсионерки, которая перенесла инсульт, осенью прошлого года. Подсудимая нашла в шкафу баночку с золотыми украшениями и украла ее.
Через какое-то время пропажу обнаружили родственники пожилой женщины. Они заподозрили сиделку в краже, поскольку кроме нее никто из посторонних в квартиру не заходил. Причиненный ущерб в результате преступления составил более 150 000 рублей.
В суде женщина вину признала и вернула часть денег от продажи золотых украшений.
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