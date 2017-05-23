Фото: vk.com/barneos22
Полиция в Барнауле проводит проверку по факту наезда автомобиля на девочку-подростка.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, ДТП произошло в 08:35 на улице Юрина в районе строения №68и.
"По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, допустил наезд на девушку 16-ти лет, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — отметил представитель Госавтоинспекции.
Подросток получила телесные повреждения, ей оказана медпомощь, не госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Я водитель и стараюсь думать о том, что и мой ребенок может переходить улицу (может быть и как попало-за что получит от меня если увижу).
У вас тут большинство водителей - МРАЗИ!