Фото: barnaul.org
Чиновники администрации Барнаула отчитались о доходах и собственности за 2016 год. Согласно опубликованной декларации, глава исполнительной ветви власти краевой столицы Сергей Дугин имел доход в размере 2,463 миллиона рублей — это больше, чем годом ранее.
Супруга главы городской администрации, напротив, заработала меньше, чем в 2015 году. Ее доход составил 838 тысяч рублей.
Что касается собственности сити-менеджера, то он владеет квартирой площадью 65,4 квадратных метра, гаражом в 18 квадратных метров и погребом площадью шесть квадратов.
В собственности у супруги градоначальника значатся земельный участок для индивидуального жилищного строительства в 1427 квадратов, жилой дом 84,5 квадратов и квартира площадью 63,7 квадратных метра.
В пользовании у Сергея Дугина также есть гараж площадью 28 квадратов, а у его жены — квартира, которая, собственно, принадлежит супругу.
Весьма интересен список транспортных средств сити-менеджера. В нем представлены автомобиль Toyota Land Cruiser, катер BAYLINER, лодка ПВХ Зодиак-340, автоприцеп МЗСА 817711, автоприцеп ПАБ 81014 и снегоход ARCTIC CAT BEARCAT Z-1.
Комментарии
. Согласно опубликованной декларации, глава исполнительной ветви власти краевой столицы Сергей Дугин имел доход в размере 2,463 миллиона рублей — это больше, чем годом ранее
Ну вот вам и рост средней зарплаты по краю. А списочек транспортных средств когда у него появился?
Да пусть растёт, только делайте город красивее, лучше, ЗЕЛЕНЕЕ в виде деревьев, кустарников. Сами же чиновники ездят отдыхать по миру, восхищаются их архитектурой, живописными аллеями, прочим, в общем приводите Барнаул в порядок. Ещё бы на Октябрьскую площадь вернули бы деревья, ели, яблони, цены чиновникам не было бы.
23.05.2017 13:29
- гость -
кому-то и жемчуг мелок, ага? Проблем-то нету больше?
А списочек транспортных средств когда у него появился?
А за велосипед он уже отсидел (с)
Крузак 3 мульта, снегоход один мульт, катерок BAYLINE в зависимости от модельки от полутора до семи мультов, не плохо, жизнь удалась и чего из Барнаула народ уезжает, не понятно.
Его "...и здесь неплохо кормят...""
До поры,до времени....
Его "...и здесь неплохо кормят...""
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А в турьме сейчас ужин - макароны...