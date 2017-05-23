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33-летний житель Алтайского края получил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство 21-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по региону.
Убийство произошло осенью 2009 года. В ноябре 2009-го в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже девушки от ее родственников. Но найти ее тогда так и не удалось. Много лет преступление оставалось нераскрытым.
Оказалось, что мужчина убил девушку во время ссоры, которая произошла недалеко от трассы Славгород – село Знаменка. Мужчина несколько раз ранил ножом свою знакомую. Она скончалась на месте происшествия. После этого подсудимый спрятал тело девушки, прикрыв его ветками деревьев.
Спустя много лет он не признался в совершенном преступлении и сообщил, что она умерла случайно от падения на землю, когда он ее толкнул. Однако в СКР смогли доказать, что на одежде и костных останках имеются следы колющего предмета в области жизненно важных органов.
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