Фото: pixabay.com
Ученые из Японии смогли вырастить здоровых мышат, используя сперму, которая хранилась на борту МКС в замороженном виде около года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание PNAS.
Биологи говорят, что если человечество будет жить в космосе, то нам потребуются специальные технологии, которые смогут замораживать сперму и долго хранить ее. Основная проблема – в высокой радиации на МКС. Там она превышает земную в 100 раз. По словам исследователей, радиация повреждает ДНК сперматозоидов, но не влияет на жизнеспособность и плодовитость потомства.
Высокая радиация в космосе — эта главная опасность для человека. Именно этот фактор может превратить людей в "космический вид". Самую большую угрозу это излучение несет для половых клеток, которым нужно пройти через несколько фаз деления, прежде чем они становятся готовыми для оплодотворения.
Комментарии
А я подумал что сами попробовали....