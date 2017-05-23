Вторник, 23 Май, 14:34

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,5
€ 63,17
Brent
$ 51,5
29°
Обь
544см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Четыре года колонии "светит" жителю Алтая за отобранный телефон

, ИА "Амител"
В отношении 23-летнего парня возбуждено уголовное дело о грабеже

Фото: 1pnz.ru

Житель Первомайского района Алтайского края подозревается в грабеже — молодой человек отобрал у потерпевшего дорогостоящий телефон.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент произошел в селе Баюновские Ключи. Жертвой преступления оказался молодой человек 1993 года рождения.

В настоящее время подозреваемый задержан, похищенное имущество изъято. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет", — указывают в полиции.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.05.2017 13:57
- гость -

33-летний житель Алтайского края получил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство 21-летней девушки

0  0
23.05.2017 14:02
- гость -

Васильева под столом от хохота.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:34
Ученые доказали возможность размножаться в космосе 0
14:22
Больше красок! Яркий конкурс Amic.ru к детскому празднику 0
14:16
Штормпрогноз из-за гроз и сильного ветра передали на Алтае на 23 и 24 мая 0
14:04
Столкновение маршрутки и легковушки произошло в Барнауле. Фото 0
13:50
Четыре года колонии "светит" жителю Алтая за отобранный телефон 2
13:33
Как нельзя отмечать выпускные в школах и детских садах Алтайского края? 0
13:24
Давнее убийство 21-летней девушки раскрыто в Алтайском крае 2
13:14
Сиделка в Барнауле похитила золотые украшения у подопечной 0
13:03
Доходы сити-менеджера Барнаула Сергея Дугина увеличились в 2016 году 8
12:52
Меланья Трамп отказалась брать мужа за руку на красной дорожке в Израиле 1
12:46
Иномарка сбила девочку-подростка на переходе в Барнауле. Фото 22
12:32
Дом Уго Чавеса сожгли протестанты в Венесуэле 5
12:24
Новый лидер алтайской ЛДПР Дмитрий Ворсин рассказал о подготовке к выборам 4
12:11
Экзотично: глава единороссов о переименовании Барнаула в Путинград 19
12:04
Аллею на проспекте Космонавтов в Барнауле превращают в прогулочную зону 8
11:54
Жизнь после Боба. Что говорят о продолжении "Твин Пикса" Дэвида Линча? 0
11:43
Пляжный вопрос: когда в Алтайском крае разрешат купаться? 3
11:33
Возвращаемся в детство. Фотоконкурс Amic.ru "Когда я был маленьким" 3
11:27
Журналистов Алтайского края наградят именными портретами 0
11:23
Личный самолет Элвиса Пресли с золотой отделкой внутри продадут с молотка 3
11:12
Имущество владельца алтайской фирмы "Альтаир-Агро" выставили на торги 4
11:04
Дональд Трамп поместил записку с желанием в Стену Плача в Иерусалиме 1
10:51
Названы доходы руководителей минимущества Алтайского края 1
10:40
Что известно о взрыве на стадионе в Манчестере? 4
10:33
Вторая волна паводка: подтопленных жилых домов в барнаульском Затоне нет 0
10:24
Стивен Сигал расскажет с телеэкранов, как получить "дальневосточный гектар" 6
10:18
Элементарно, Ватсон: БГЭС сделала должниками героев Конан Дойля 7
10:14
Более 25 тыс. москвичей поклонились мощам Николая Чудотворца за первый день 12
10:02
Почему садоводы выбирают теплицу "Сибирский Агроном"? 5
09:50
Барнаульские дизайнеры разработали бренд для Путинграда. Фото 18
09:42
Общественные туалеты в городе Рубцовске назвали самыми дешевыми в стране 4
09:31
Вторая волна паводка пришла в Барнаул: Обь превысила критическую отметку 3
09:22
Большинство депутатов партии Порошенко не хотят вводить визовый режим с РФ 2
09:12
Бывшая жена Потанина требует от него почти 850 млрд рублей 2
09:04
Заброшенное здание тушили ночью в Барнауле шестеро пожарных 0
09:00
Инновационную печать предлагает барнаульцам компания "Продвижение" 0
08:54
Полиция подозревает смертника во взрыве на стадионе "Манчестер Арена" 0
08:35
Более 90 участков остаются подтопленными в Алтайском крае 0
08:15
Почти час тушили ночной пожар в жилом доме в Барнауле 1
08:00
Проверено на себе: смотрим, удобен ли интернет-магазин DNS Технопоинт 0
07:34
БГЭС: потребуется 1,5 года, чтобы рассчитать корректный норматив на ОДН 4
07:03
Двухэтажную квартиру без ремонта продают в центре Барнаула за 10,5 млн руб. 9
06:32
Какой праздник мы отмечаем 12 июня? 5
06:01
Мужской взгляд: Владимир Ткаченко рассказал о конфликте с бывшей женой 138
05:08
Жара до +35 градусов придет в Алтайский край 23 мая 0
04:01
Смотрим на попугаев-"медвежатников", взламывающих "сейфы" 0
03:01
Правительство выделило 5,5 млрд руб. на подключение больниц к интернету 3
02:01
Чайку просят проверить заявление замглавы Transparency о Поклонской 0
01:01
Яма на дороге продолжает "коллекционировать" ДТП в Барнауле 3
00:14
"Почта России" обслуживала клиентов в Барнауле через решетку в окне 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.