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Житель Первомайского района Алтайского края подозревается в грабеже — молодой человек отобрал у потерпевшего дорогостоящий телефон.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент произошел в селе Баюновские Ключи. Жертвой преступления оказался молодой человек 1993 года рождения.
В настоящее время подозреваемый задержан, похищенное имущество изъято. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет", — указывают в полиции.
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