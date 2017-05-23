"Солнечный круг, небо вокруг — это рисунок мальчишки..." Герой песни рисовал на листке, но за окном такая погода, что детей не удержать в стенах квартир. Они бегут на улицу и оставляют свои рисунки на тротуарах, пешеходных дорожках.
Мы решили, что такое творчество должны увидеть все и в преддверии 1 июня запустили конкурс, посвященный детским рисункам на асфальте.
Присоединяйтесь и делитесь с нами фотографиями рисунков на асфальте или снимками рисунков. Загружайте их в фотоальбом нашей группы в "Одноклассниках" "Рисунки на асфальте".
Авторов самых ярких изображений отметим призами от парка "Солнечный ветер" и игровой комнаты "Лукошко".
С правилами конкурса можно ознакомиться в фотоальбоме "Рисунки на асфальте" в ОК.
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