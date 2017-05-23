Фото: pixabay.com
Синоптики в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение в конце дня 23 мая и сутки 24 мая в западных, юго-западных районах, где ожидаются грозы и усиление ветра. Об этом сообщается на официальном сайте ЦГМС по региону.
В эти дни прогнозируют усиление ветра до 17-22 м/с в сочетании с высокой пожароопасностью (4-й класс горимости). До 26 мая в регионе сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), в период с 24 по 26 мая в Угловском сохранится, в Шипуновском и Усть-Калманском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). 23 мая высокая пожароопасность (4-й класс горимости) отмечается в большинстве районов. Чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости) в Угловском районе.
Температура воздуха в среду, 24 мая, составит +26...+31 градус. Днем возможны дожди и грозы.
Комментарии