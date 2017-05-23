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Количество погибших при взрыве на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании увеличилось до 22 человек, еще 59 человек ранены. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, среди погибших есть дети. Теракт на этом стадионе стал самым крупным в Великобритании за последние 12 лет.
Напомним, теракт случился поздно вечером в понедельник, 22 мая. В этот вечер на стадионе проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.
Ранее сообщалось, что бомбу привел в действие террорист-смертник. Пока нет информации о том, пострадали ли россияне в результате теракта.
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