Следователи в Амурской области инициировали доследственную проверку после того, как местные СМИ распространили информацию об обстреле здания детского сада. Об этом сообщает СУСК по региону.
В ведомстве уточняют, что информация о том, что здание детского сада обстреляли, появилась в понедельник, 22 мая. По данным местных информационных агентств, обстрел произошел во время тихого часа.
Как сообщалось, злоумышленники стреляли по зданию, расположенному по адресу Игнатьевское шоссе, 12/5. Сообщается также, что в полицию поступило сообщение от директора детсада о том, что были слышны хлопки, похожие на выстрелы.
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