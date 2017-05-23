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Экс-полицейский осужден в Барнауле за взятку, которую он получил за покровительство нелегальному игорному заведению.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, бывший правоохранитель признан виновным в получении взятки через посредника в значительном размере. Также перед судом предстал его знакомый, выступавший посредником.
"Следствием и судом установлено, что сотрудник полиции предложил своему знакомому выступить в качестве посредника между ним и представителями коммерческой организации, организовавшими незаконную игорную деятельность в одном из помещений города Барнаула, и довести требования о передаче взятки в сумме 100 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности и продолжение работы нелегального игорного заведения. За подобное покровительство со стороны сотрудника полиции представитель Общества должен был передавать каждые две недели по 50 тысяч рублей", — уточняют в СКР.
Представитель фирмы обратился в региональное управление ФСБ России.
Суд приговорил бывшего правоохранителя к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а посредника — к штрафу в размере 900 тысяч рублей.
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