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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй после теракта, который произошел накануне в понедельник, 22 мая, на стадионе в Манчестере. Текст соболезнования опубликован на официальном сайте Кремля.
"Решительно осуждаем это циничное, бесчеловечное преступление. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания", — сказано в сообщении.
Кроме этого, глава российского государства отметил, что наша страна готова к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами. Также Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления всем тем, кто пострадал.
Напомним, вечером в понедельник, 22 мая, около 22:30 (00:30 мск) на крупнейшей спортивной арене Великобритании — концертном комплексе "Манчестер Арена" – произошло два взрыва. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети. Еще известно о 59 пострадавших.
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