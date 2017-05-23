Фото: vk.com/barneos22
Казус с обслуживанием клиентов через решетку в барнаульском почтовом отделении 656056 прокомментировали в "Почте России".
В редакцию портала Amic.ru поступило сообщение от регионального управления Федеральной почтовой службы следующего содержания: "Отделение почтовой связи Барнаула 656056 временно работает по изменённому режиму, который согласован с краевым Управлением связи и массовых коммуникаций".
Также отмечается, что ситуация находится на контроле у руководства филиала, принимаются меры для укомплектования штата, задействованы все административные ресурсы.
"Кроме того, решается вопрос о перераспределении операторов из других отделений", — резюмировали в УФПС.
Комментарии
Зарплату людям добавьте......поставили терминалы с электронной очередью и очередь выросла в два раза, все для удобства, зато сколько денег на это списали!
Видимо, желающие работать практически за бесплатно заканчиваются. Кстати, премии главного почтальона страны хватило бы на то, что бы не один десяток отделений целый год содержать. Только вот чем он её заработал? Пусть едет в это отделение и в одиночку отрабатывает как хочет. Лет за 100 управится.
Россия тюрьма народов и страна дураков