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Выгодные условия ипотеки предлагают клиентам "Жилищной инициативы"

, ИА "Амител"
ПАО "АК БАРС" Банк приготовил ипотечную программу специально для покупателей квартир от "Жилищной инициативы"

ПАО "АК БАРС" Банк предлагает клиентам компании "Жилищная инициатива" специальную ипотечную программу "Перспектива". Cтать обладателем собственной квартиры от надежного застройщика теперь можно, имея всего лишь 10% от стоимости квартиры.

Банк предоставляет будущим новоселам "Жилищной инициативы" ипотечное кредитование на следующих условиях:

  • При первоначальном взносе 10 — 30% — ставка 11%
  • При первоначальном взносе 31 — 50% — ставка 10,7%
  • При первоначальном взносе 51 — 70% — ставка 10,4%

Ипотеку можно взять на срок от одного года до 25 лет. Чтобы получить ипотеку, нужно прийти в любое отделение банка и заполнить анкету. Для подачи заявления достаточно только паспорта. Заявку специалисты обрабатывают всего за один день.

Программа действует на квартиры в любом жилом комплексе от компании "Жилищная инициатива", в том числе в новом микрорайоне, который строится в самом центре Барнаула.

Первая очередь микрорайона находится по адресу ул. Димитрова, 130. Новостройки будут отличаться особенным комфортом: классические планировки, площади от 36 до 100 кв. метров, отделка "под ключ", двухуровневый подземный паркинг.

Проектная декларация размещена на сайте http://barnaul-gi.ru/dokumenty/.

Подробнее о программе "АК БАРС" Банка и микрорайонах строительной компании "Жилищная инициатива" можно узнать по телефону: 505-313. 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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