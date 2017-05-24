ПАО "АК БАРС" Банк предлагает клиентам компании "Жилищная инициатива" специальную ипотечную программу "Перспектива". Cтать обладателем собственной квартиры от надежного застройщика теперь можно, имея всего лишь 10% от стоимости квартиры.
Банк предоставляет будущим новоселам "Жилищной инициативы" ипотечное кредитование на следующих условиях:
- При первоначальном взносе 10 — 30% — ставка 11%
- При первоначальном взносе 31 — 50% — ставка 10,7%
- При первоначальном взносе 51 — 70% — ставка 10,4%
Ипотеку можно взять на срок от одного года до 25 лет. Чтобы получить ипотеку, нужно прийти в любое отделение банка и заполнить анкету. Для подачи заявления достаточно только паспорта. Заявку специалисты обрабатывают всего за один день.
Программа действует на квартиры в любом жилом комплексе от компании "Жилищная инициатива", в том числе в новом микрорайоне, который строится в самом центре Барнаула.
Первая очередь микрорайона находится по адресу ул. Димитрова, 130. Новостройки будут отличаться особенным комфортом: классические планировки, площади от 36 до 100 кв. метров, отделка "под ключ", двухуровневый подземный паркинг.
Проектная декларация размещена на сайте http://barnaul-gi.ru/dokumenty/.
Подробнее о программе "АК БАРС" Банка и микрорайонах строительной компании "Жилищная инициатива" можно узнать по телефону: 505-313.