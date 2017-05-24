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Жаркую, дождливую и ветреную погоду прогнозируют в Алтайском крае на среду, 24 мая. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в отдельных районах края пройдут дожди и грозы.
Воздух в этот день в крае прогреется до +26...+31 градуса. Ветер будет дуть южный, местами в западных и юго-западных районах 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду.
Что касается Барнаула, то в краевой столице воздух прогреется до +27...+29 градусов. Ветер ожидается южный, днём 7-12 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.
Напомним, в крае действует штормовое предупреждение из-за гроз и ветра в сочетании с высокой пожароопасностью (4-й класс горимости).
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