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Около тысячи граждан Японии попали в больницу из-за аномальной жары, которая установилась в стране, пишет РИА Новости.
Как сообщается, в больнице находятся в основном люди старше 65 лет. Большинство пострадавших – жители Токио и префектур Аити, Осака, Хёго, Саитама и Канагава.
Аномальная жара продержится в Японии еще ближайшие два дня. Граждан призывают пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.
Комментарии
а сколько у них градусов? у нас 32 а в больницы с другими диагнозами попадают