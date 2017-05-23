22 мая 1859 года родился "отец" самого знаменитого и популярного сыщика - Артур Конан Дойл. Именно он подарил миру Шерлока Холмса, частного детектива, который по сей день является одним из самых популярных героев не только в кинематографе, но и в литературе. Первое упоминание о Шерлоке было в повести "Этюд в багровых тонах", которая вышла в 1887 году, а последний рассказ о детективе увидел свет в 1927 году. Amic.ru решил проверить, разбираетесь ли вы в творчестве отца детективов Артура Конан Дойла. Первые трое человек, которые правильно ответят на все вопросы теста, получат пригласительные на две персоны в цирк-шапито "Аврора".
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