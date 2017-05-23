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Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню без табака, состоятся в Барнауле 31 мая и 1 июня, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Как сообщается, 31 мая в Краевом центре медпрофилактики состоится круглый стол с участием представителей городской администрации, Молодежного парламента, наркологов, священнослужителей и общественных деятелей.
Затем 1 июня по Барнаулу будут курсировать трамвай и троллейбус "Время быть здоровым". В общественном транспорте жителям краевой столицы расскажут о вреде курения и других факторах риска появления хронических неинфекционных заболеваний. Также будет проведена викторина.
Сейчас в мире насчитывают один миллиард курильщиков. А в Алтайском крае, по данным последних лет, курит около 40% населения.
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