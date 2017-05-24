В четверг, 25 мая, на площадке "Бизнес-клуба.Live" МТС пройдет бесплатный онлайн-семинар "Борьба за клиента в эпоху Digital" с участием Владимира Мариновича, одного из самых успешных топ-менеджеров России.
На примерах из собственной практики он расскажет предпринимателям Алтайского края, как перевести свой бизнес в онлайн и увеличить продажи, используя актуальные digital–ресурсы.
Цифровые технологии стремительно вытесняют традиционные способы ведения бизнеса. "Живые" продажи перестают приносить желаемый эффект, и становится очевидным, что на первый план должны выйти новые инструменты. Какие именно — это и станет темой предстоящего вебинара.
Трансляция пройдет 25 мая в 10:00 по московскому времени.
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Регистрация открыта 24 мая до 19:00 по московскому времени.
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