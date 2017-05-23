Фото: vokrug.tv
Сотрудники Следственного комитета утром во вторник начали проводить обыски в "Гоголь-центре" и в доме у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
Источник издания пояснил, что обыски проводят в рамках уголовного дела. Пока никого не задержали. Предполагается, что будут проведены допросы и другие следственные действия.
По словам источника информации, обыски проходят в связи с хищением средств. Официальных комментариев от СКР пока нет.
Напомним, ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщал, что задолженность "Гоголь-центра" перед различными организациями составляет около 80 млн рублей.
Комментарии
ищут второй том мёртвых душ?
" а ты не воруй"! (из фильма "Берегись автомобиля"
Дождутся пока миллионы невозвратные становятся сотнями миллионов, а потом искать начинают..
как говорит Алишер Бурханович Усманов- тьфу на тебя!
" А ты думаешь, когда деньги даешь, что их возвращать надо!?"
Шукшин В. М. "Калина красная".
" А ты думаешь, когда деньги даешь, что их возвращать надо!?"
Шукшин В. М. "Калина красная".
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"Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Вот жаль, что ты не встретилась мне в эту пору. Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие вполне презираю." (оттуда же)