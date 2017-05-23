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Активы закрытого акционерного общества "Алтайросспиртпром" выставили на торги, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
По информации издания, торги назначены на 29 июня. Речь идет о двух лотах — имущественном комплексе и товарных знаках.
Цена на оба лота превышает 105 миллионов рублей. При этом имущество предприятия продают за 104,6 миллиона рублей. За эту сумму пытаются реализовать производственные помещения, скважины, линии электропередачи, оборудование, земельный участок и железную дорогу.
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Вторым лотом запланирована продажа 10 товарных знаков "Алтайспиртпрома" со стартовой ценой 570,8 тысячи рублей. В числе товарных знаков — "Изумрудная страна", "Летят утки", "Бийчанка", "Прораб".
Отметим, что ЗАО "Алтайросспиртпром" входит в состав агрохолдинга "Изумрудная страна".
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Комментарии
это-ж каким экономическим гением надо быть что-бы в РФ разориться не производстве водочной продукции