Что такое свадебный букет? Это прежде всего работа мастера, целое произведение искусства, которое призвано украсить невесту в день свадьбы, дополнить и подчеркнуть свадебный образ, гармонично смотреться с ним, но в то же время оставаться заметным аксессуаром и не сливаться.

Уделить выбору свадебного букета стоит отдельное внимание, тут играет роль и вкус, и личные предпочтения невесты, а также ее внешние характеристики, включая само свадебное платье (фасон и цвет, стиль и цветовая гамма), которое будет надето в день свадьбы на счастливицу.

Цвета для свадебного букета могут зависеть от сезонности. Весной отлично смотрятся тюльпаны, ландыши, сирень, ирисы, нарциссы, гиацинты, мускари, анемоны, ранункулюсы, фрезия. Летом можно использовать такие цветы, как пионы, розы, маки, полевые цветы, гортензии. Осенью для составления букета лучше использовать розы, хризантемы, гиперикум, астры. В холодные периоды можно отдать предпочтение орхидеям, розам, каллам, амариллисам, хвое и шишкам.

Выбор материала всегда огромен, остается применить мастеру свои творческие умения и стиль! Иногда, чтобы внести некоторую "изюминку", в букете используют необычные цветы и растения, такие как суккуленты, бруния и скабиоза.

Цветовая гамма букета зависит от индивидуальной цветовой гаммы невесты и стилистики оформления свадьбы. Например, нежный бирюзовый цвет или прохладный мятный в сочетании с белым являются основными цветами для свадьбы в стиле "Завтрак у Тиффани", значит, букет должен быть выполнен в этих же тонах. Более подробную информацию по выбору свадебного букета вы можете получить в салоне цветов "Флоренция".

Салон цветов "Флоренция"

Почта: florencia_22@mail.ru

ТЦ "Праздничный"

Барнаул, улица Балтийская, 16

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