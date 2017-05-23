Премьера "Твин Пикса"
Эту премьеру любители сериала ждали целых 25 лет. Как в итоге отреагировали на премьеру? Некоторые готовились основательно: накануне пересматривали предыдущие сезоны сериала, другие нервничали и боялись разочароваться.
"...что-то я начинаю переживать🙈Вдруг третий сезон разочарует? А может, и не надо было выпускать спустя столько лет? Вот ждала-ждала, а теперь, когда время пришло, боюсь смотреть😂", — пишет в своем Instagram olga_depeche.
Теперь, когда премьерный показ состоялся, кинолюбители активно обсуждают сериал в соцсетях. Поклонники "Твин Пикса" шутят, что сюжетная линия ленты непростая и вникнуть в смысл не всегда удается, поэтому с выходом нового сезона надеются все-таки понять, о чем "Твин Пикс".
Если у кого-то завалялся номер телефона Линча, скиньте мне его. У меня слишком много вопросов, ибо я посмотрела уже третью серию и ничего не понимаю, что происходит! P.S И конечно, как нормальные люди, перед выходом нового сезона мы пересмотрели предыдущие и даже полнометражную! Так сказать, основательно подготовились😂 #твинпикс #сериалы #линч #дэвидлинч #спб #twinpeaks #vscospb #books #vscobooks #vscodesign #traditionaltattoo #tattooboy #oldtattoo #vscoboy #husband #davidlynch #markfrost #welcometotwinpeaks #favouritemovie #mylove
Стоит отметить и тот факт, что у премьеры нашлись и критики.
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Взрыв в Манчестере
Трагедия, которая еще раз показала, как людей сближает горе. В понедельник около 00:30 по московскому времени в Великобритании на спортивной арене "Манчестер Арена" произошел теракт. Жители Манчестера тут же стали предлагать свою помощь пострадавшим, в соцсетях стали появляться посты с хэштегом #roomformanchester. Так люди предлагали ночлег, спальные места и чай пострадавшим в теракте.
Российским пользователям данная новость напомнила о теракте в Санкт-Петербурге и о том, что в терактах всегда страдают невинные люди.
Однако среди комментаторов были и те, кто довольно холодно отнесся к произошедшему.
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Обыски в "Гоголь-центре"
Сегодня Следственный комитет начал проводить обыски в "Гоголь-центре" и в доме у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. По словам источника информации, обыски проходят в связи с хищением средств. Следком официальных комментариев не дает, но тему уже комментируют в соцсетях.
Пользователи выдвигают свои версии, почему начались обыски. Люди делятся как шуточными версиями происходящего, например "кота ищут", за вторым томом "Мертвых душ" пришли, а также рассуждают о политических взглядах Серебренникова.
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Прогулочная зона на Космонавтов
Барнаульские пользователи соцсетей сегодня обсуждали тему появления прогулочной зоны на Космонавтов. Власти города принимают меры по возвращению аллее на проспекте Космонавтов статуса прогулочной зоны.
Горожане по-разному восприняли новость. Кто-то отшутился и засомневался в том, что хотел бы там прогуляться вечером, намекнув на контингент, который там живет.
Другие искренне радовались тому, что теперь будет где погулять.
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